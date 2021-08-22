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Haberler Yaşam Boğaziçi ve Marmara’ya yeni rektörler atandı

Boğaziçi ve Marmara’ya yeni rektörler atandı

Boğaziçi ve Marmara’ya yeni rektörler atandı

22.8.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi rektörlüklerine atama gerçekleştirdi. Resmi Gazete'nin dünkü baskısında yayımlanan atama kararına göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
PROF. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından vekaleten bu görevi yürütüyordu.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'ncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'ncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

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