Heybeliada’daki alevler kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL Heybeliada'da dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evinin bulunduğu bölgede çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de, bölgeye KEGM-3 botunu sevk ederek adadaki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesi için bölgeye intikal eden 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz ile alevler söndürülüp yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.