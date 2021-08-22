Turkovac mı Sinovac mı? 80 günlük kritik süreç başladı

Yerli aşı Turkovac'ın uygulanmaya başlaması için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında başlayan ve 40 binden fazla gönüllüye uygulanacak olan Faz 3 araştırması sürerken, yerli aşı Turkovac'ın Sinovac aşısıyla karşılaştırmalı bir şekilde uygulanacağı ikinci bir çalışma başlatıldı. Faz 2 araştırması olan çalışmayla üçüncü doz aşılar, bu hafta İstanbul'da ilk gönüllülere uygulanmaya başladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Sorumlu Araştırmacı Doç. Dr. Mehtap Aydın, üçüncü dozda Sinovac-Turkovac karşılaştırmalı çalışmasını SABAH'a anlattı. 200'den fazla hastaya ulaşıldığında çalışmanın tamamlanacağını söyleyen Aydın, "İki aşıyı karşılaştırmamızın sebebi, ikisinin de etki mekanizmaları benzer olması. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler" dedi.

BU ÇALIŞMAYLA YERLİ AŞI RAHATLIKLA UYGULANABİLECEK

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bu çalışmanın sonucunda yeterli sonuç elde edilirse üçüncü doz uygulamasında yerli aşının erken dönemde devreye girmesini bekliyoruz. Üç aylık bir süre sonra yerli aşının etkinliği belli olacak ve belki de yerli aşıyı çalışmanın sonucunda rahatlıkla yapabileceğiz" şeklinde konuştu.



HASTALAR HANGİ AŞIYI OLDUĞUNU BİLMİYOR

İki doz sinovac aşısını olmuş kişilerin üç ay geçtikten sonra üçüncü dozda Turkovac ya da Sinovac aşılarından birinin uygulandığı bir çalışma yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Mehtap Aydın, "Hastaların çalışmaya alınması için kişinin kovid olmaması gerekiyor. Onun için bir PCR testi ve kan tahlili alıyoruz. PCR testinin sonucunu bekliyoruz eğer negatif çıkarsa bu kişi çalışmaya giriyor. Kişi hangi aşıyı olduğunu bilmiyor. Bir hemşiremiz o gönüllüde hangi aşı tanımlanmışsa o aşıyı alıyor diğer hemşiremize veriyor, diğer hemşire hangi aşıyı verdiğini bilmeden yapıyor. Yani gönüllülerimizin hangi aşıyı olduğunu bilmiyoruz. Ama 80 gün sonra kendilerine söylüyoruz" ifadelerini kullandı.





200'DEN FAZLA KİŞİYE UYGULANACAK

Aşı yapıldıktan sonra hastaların takibini yaptıklarını belirten Aydın, şunları söyledi: "En ufak bir sıkıntıları, akıllarına takılan bir soru ya da herhangi bir yan etki olursa telefondan bize ulaşabiliyorlar. Bu kişiler kovid geçiriyor mu geçirmiyor mu buna bakıyoruz. Aşının etkinlik ve güvenliğine bakıyoruz. Bu çalışmayı bir haftadır yürütüyoruz ve toplam 200'den fazla hastaya uygulayacağız. O hasta sayısına ulaştığımız zaman bitireceğiz. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dâhil olabilirler."



İstanbul'daki Faz 2 klinik araştırması, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üç merkezde yürütülüyor.

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