9 asırlık kuslar kupaya kanat çırptı

DENİZLİ'NİN 9 asırlık patentli özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye kanat çırptı. 'Denizli Dolapçısı' olarak tescillemen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan oyuncu ırk güvercinler kupa kazanabilmek için Nazilli'den yola çıkarak 60 km uçuşla evlerine ulaştı. En kısa sürede evine ulaşan güvercin ise hem şampiyon oldu hem de kupa kazandı. 2021 Yavru Dolapçı Salım Yarışması finalinde Sarayköy'e bir sat 11 dakikada ulaşan Süleyman Civan'ın Dolapçı Güvercini birinci oldu.