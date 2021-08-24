Afetlerde kesintisiz iletisim

ASELSAN, Mobil Muhabere Aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda kesintisiz telsiz iletişimini sağlayacak. Geliştirilen Mobil Haberleşme Aracı, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı. Araç, uydu üzerinden PolNet altyapısına ve 24 ildeki Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemleri'ne entegre olarak telsiz görüşmesi ve veri iletimi sağlayabiliyor. İstanbul'dan Ankara sistemine entegre olarak başkentteki haberleşmeye dahil olabiliyor.