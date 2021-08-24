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Haberler Yaşam Balonlar ‘büyük zafer’ için Frigya’da uçacak

Balonlar ‘büyük zafer’ için Frigya’da uçacak

Balonlar ‘büyük zafer’ için Frigya’da uçacak

24.8.2021

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, uçuşların 25-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, "25 ve 26 Ağustos günleri sabah 06.00-09.00 saatleri arasında 20 balonla Frigya Emre Gölü'nde balon festivali düzenlenecektir. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.

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