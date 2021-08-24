Balonlar ‘büyük zafer’ için Frigya’da uçacak

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, uçuşların 25-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, "25 ve 26 Ağustos günleri sabah 06.00-09.00 saatleri arasında 20 balonla Frigya Emre Gölü'nde balon festivali düzenlenecektir. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.