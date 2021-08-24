Borsa İstanbul'da gong EGEPOL için çalacak

Yirmi yıla yakın geçmişiyle yalnızca İzmir'in değil tüm Türkiye'nin köklü sağlık kuruluşları arasında yer alan Nasmed (Egepol Hastaneleri), önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da EGEPO kodu ile işlem görmeye başlayacak. Çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olan Nasmed, sermayesini yüzde 25 oranında artırarak, çıkarılacak 25.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20 olması beklenen şirketin halka arzına Tacirler Yatırım aracılık edecek olup, halka arz Borsa'da Satış şeklinde yapılacak. Pay fiyatının 5,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplamda 125.000.000 TL tutarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

25 - 26 AĞUSTOS'TA

2003 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve sadece Türk vatandaşlarına değil, dünyanın bir çok ülkesinden gelen misafirlerine de hizmet vererek ülkemizin sağlık ihracatına önemli bir katkıda bulunan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin (EGEPOL) halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Nasmed'in paylarının halka arzı, Tacirler Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada yapılacak halka arz için yatırımcılar 25 - 26 Ağustos 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında 2 gün süre ile Tacirler Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "EGEPO.HE" koduyla talepte bulunabilecekler. Halka arzda talep toplama fiyatı ise 5,0 TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile Nasmed'in toplam 25.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirket'in arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

'859 PERSONELE SAHİP BÜYÜK BİR KURULUŞUZ'

2009'DA açtıkları Egepol ve 2019 sonunda faaliyetlerine başlayan Egepol Cerrahi Hastaneleri'nin ardından bu sene üçüncü hastanesi olan Egepol International Hastanesi'ni açacaklarını ifade eden Nasmed Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, "Mevcut hastanemizde 80'i doktor olmak üzere 859 personelimiz bulunuyor. Bir sanayi kuruluşu gibi istihdam sağlamamızın yanı sıra, pek çok farklı ülkeden binlerce kişiye İzmir'de sağlık hizmeti verip Türkiye'nin hizmet ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Şimdi yapacağımız halka arz ile birlikte çok önem verdiğimiz kurumsallık ve şeffaflık ilkelerimizde önemli bir kriteri daha hayata geçireceğiz" dedi.