Denız Akkaya'ya 3 gün hapis

ÜNLÜ manken ve sunucu Deniz Akkaya cezaevine girdi. Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Ünlü manken, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti. Daha sonra cezaevine doğru yola çıkan Deniz Akkaya canlı yayında teslim oldu. Akkaya "Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK