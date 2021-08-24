  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Denız Akkaya'ya 3 gün hapis

Denız Akkaya'ya 3 gün hapis

Denız Akkaya'ya 3 gün hapis

24.8.2021

ÜNLÜ manken ve sunucu Deniz Akkaya cezaevine girdi. Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Ünlü manken, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti. Daha sonra cezaevine doğru yola çıkan Deniz Akkaya canlı yayında teslim oldu. Akkaya "Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denız Akkaya'ya 3 gün hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.