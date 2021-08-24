‘Hipertansiyonda yaşam ve beslenme değişikliği önemli’

HİPERTANSİYONUN, sürekli kan basıncı yüksekliği ile kendini gösteren, sistemik bir hastalık olduğunu belirten Özel Sağlık Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Farıd Ismayılov hastalığın, ölüme varabilecek ciddi komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BELİRTİLERİ NELER?

DR. Ismayılov, "Hastalığın belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, baş dönmesi, bulanık görme, kulak çınlaması, burun kanamaları, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı, bacaklarda şişlik yer alır" dedi.

Dr. Ismayılov, hastalığın tedavisinde hastalara öncelikli olarak yaşam tarzı değişikliği önerdiklerini kaydetti ve ekledi: "Tuz kısıtlaması, fiziksel aktivite, sigara ve alkolün kesinlikle bırakılması önerilir. Yaşam tarzı değişikliklere uyum sağlayamayan ya da değişikliklere rağmen tansiyonu regüle olmayan hastalara ilaç tedavisi başlanır. Hipertansiyon belirli aralıklarla doktor kontrolü gerektirir. Doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli olarak alınması ve doktora danışılmadan doz ayarı yapılmaması önerilir. Tedavi edilmeyen hipertansiyonun, kalp yetersizliği, koroner kalp hastalığı, inme, böbrek yetersizliği, periferik arter ve ölüm oranını artırdığı ortaya konmuş."