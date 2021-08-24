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Haberler Yaşam Kuruyan azmakta balıklar kıyıya vurdu

Kuruyan azmakta balıklar kıyıya vurdu

Kuruyan azmakta balıklar kıyıya vurdu

24.8.2021

EGE Bölgesi'nin can damarı olan 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde susuzluk nedeniyle kuruyan Bıyıklı azmağında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ölen irili, ufaklı çok sayıda balık, su yüzeyine çıkarak, çürümeye yüz tuttu. Etrafı kötü bir koku sardı. Öte yandan azmaktaki su seviyinin yükselmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce azmağa artejzen suyu takviyesi yapıldığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ

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