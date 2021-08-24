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MSB'ye bağlı müzeler 23 Ağustos-13 Eylül arasında ücretsiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bakanlığa bağlı müzeler ve müze gemilerin 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu.

MSB'ye bağlı müzeler 23 Ağustos-13 Eylül arasında ücretsiz
DHA

24.08.2021, 18:16

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı.

Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan Muzaffer Türk Komutanların silah, teçhizat ve eşyalardan oluşan 52 adet tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor" denildi.

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