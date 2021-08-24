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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı! İşte uygulanan toplam aşı miktarı

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı! İşte uygulanan toplam aşı miktarı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı! İşte uygulanan toplam aşı miktarı
AA

24.08.2021, 15:14

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

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