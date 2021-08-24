Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı! İşte uygulanan toplam aşı miktarı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı