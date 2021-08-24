Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.
Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı! İşte uygulanan toplam aşı miktarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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