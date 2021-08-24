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Haberler Yaşam Terörün finans kaynağına darbe: 40 GÖZALTI

Terörün finans kaynağına darbe: 40 GÖZALTI

Terörün finans kaynağına darbe: 40 GÖZALTI

24.8.2021

TERÖRÜN finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı. Operasyonda, 3,28 gram esrar, 1,67 gram metamfetamin, 0,93 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, bin 700 paket kaçak sigara, bin 130 adet güneş gözlüğü, 534 adet cep telefonu aksesuvarı, 370 çift spor ayakkabı, 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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