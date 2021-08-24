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Haberler Yaşam Türkiye’den Haiti’ye deprem yardımı

Türkiye’den Haiti’ye deprem yardımı

Türkiye’den Haiti’ye deprem yardımı

24.8.2021

TÜRKİYE, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremde 2 bin 207 kişinin hayatını kaybettiği Haiti'ye yardım eli uzattı. Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, dün sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. 7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.

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