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Haberler Yaşam Alevlerle mücadelede İHA ordusu kullanılacak

Alevlerle mücadelede İHA ordusu kullanılacak

Alevlerle mücadelede İHA ordusu kullanılacak

25.8.2021

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçlarıyla (İHA) farklı donanımlara sahip bir yangın söndürme filosu oluşturulması amaçlanıyor. ASELSAN ve Altınay ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojilerince, 10 farklı model İHA'nın 3 kademeli bir strateji oluşturuldu. İlk aşamada Yangın Tespit ve Gözlem yapan İHA, ikinci aşamada yayılmayı engelleyen, önleyici söndürme yapan 6 farklı İlk Müdahale İHA'sı yer alıyor. Üçüncü aşamada ise yayılmayı engelleyici söndürme ve soğutma görevleri için 2 farklı model İHA kullanılması planlanıyor.
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