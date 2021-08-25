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Haberler Yaşam Cezaevi yapılanması üyesi 6 isim tutuklandı

Cezaevi yapılanması üyesi 6 isim tutuklandı

25.8.2021

PKK/KCK silahlı terör örgütünün tutuklu mensuplarının örgütten kopmasını engellemek amacıyla oluşturulan cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında delil toplama ve incelemesi devam ettiği için adli işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, firari olan 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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