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Haberler Yaşam Aşı olmayan doktorlar korona virüse yenildi

Aşı olmayan doktorlar korona virüse yenildi

Aşı olmayan doktorlar korona virüse yenildi

26.8.2021

ANKARA'DA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir korona virüs tedavisi gören iki doktor yaşamını yitirdi. Ankara'da görev yapan 55 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan ile Kırşehir'de görevli olan 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Her iki doktorun da Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi
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