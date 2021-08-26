Ayrılık kısa sürdü! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı

Çukur'un 'Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli ve Sen Çal Kapımı dizisinin 'Selin Atakan' ı Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerine son vermişlerdi. Ayrılık sonrası Aras Bulut İynemli'nin, Çukur'dan rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte oldukları iddia edildi. İynemli'nin menejeri ve Sönmez iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Yakışıklı oyuncu tarafından flaş bir haber geldi!