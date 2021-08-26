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Haberler Yaşam Ayrılık kısa sürdü! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı

Ayrılık kısa sürdü! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı

26.08.2021, 12:41

Çukur'un 'Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli ve Sen Çal Kapımı dizisinin 'Selin Atakan' ı Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerine son vermişlerdi. Ayrılık sonrası Aras Bulut İynemli'nin, Çukur'dan rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte oldukları iddia edildi. İynemli'nin menejeri ve Sönmez iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Yakışıklı oyuncu tarafından flaş bir haber geldi!

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