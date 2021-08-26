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Haberler Yaşam Kolesterole karsı cıncıle mantarı

Kolesterole karsı cıncıle mantarı

Kolesterole karsı cıncıle mantarı

26.8.2021

Cincile mantarı mavi cincile ya da mor mantar olarak da bilinir. Menekşe renge sahip olan mantarın şapka kısmı, mantar olgunlaştıkça kahverengiye dönüşür. A, K, D ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin olan mantar çeşidi kendine has lezzetiyle dikkat çeker. Bunlara ek olarak bakır, çinko, demir, fosfor, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından da zengin olan cincile mantarı antioksidan bileşenler içerir. Lovastatin adlı bir bileşene sahip olan cincile mantarı bu maddenin kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı kolesterol düşürücü ilaçların yapımında kullanılır.

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