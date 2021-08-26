Maskenin bozduğu cildi yenilemenin sırrı

SİVİLCELERE KARŞI A VİTAMİNİ

A vitamini cilt ve saç sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca kolların dış kısmında sıklıkla gördüğümüz kaz derisi görünümünde de çok etkilidir. Cilt tonunu düzenler, güneş lekelerini azaltır, yeni lekelerin oluşmasına engel olur, sivilce ve izlerine çok iyi gelir. Nemlendirici etki göstererek cildin elastikiyetini artırır. Böylece cildin sıkı ve gergin olmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda antiaging özelliği de bulunmaktadır. Karaciğer, yeşil kabak, havuç, balık yağı, kırmızı biber ve tatlı patatesin yanı sıra, lekesiz bir cilt için günde 8 kayısı ya da yarım havuç yemeyi ihmal etmeyelim.



HAFTADA İKİ GÜN BALIK TÜKETİN

SOMON, uskumru gibi balıkların tüketimi cildimiz için çok gerekli olan yağ asitlerini yeterince tüketmemizi sağlar, beyin fonksiyonları için çok faydalıdır. Ayrıca pullanan, kuruyan cildi olanlar için son derece faydalıdır. Cildimizin yenilenmesini sağlar, omega 3 bakımından da zengindir. Haftada iki gün balık tüketmeye çalışalım.



MAKYAJINIZI TEMİZLEMEDEN YATMAYIN

SAĞLIKLI deri bakımı en az deri hastalıklarının tedavisi kadar önemlidir. Cildimiz en büyük organımız olup dışa yansıyan görüntümüzdür. Derinin sağlıklı görünmesi ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesi için; temizlik, nemlendirme ve güneşten korumaya çok dikkat edilmeli, güneş koruyucu kremler üç saatte üç saatte bir sürülmeli, aşırı kozmetikten kaçınılmalı, gece makyaj temizlenmeden yatılmamalıdır.



HER GÜN 2-3 TANE CEVİZ

ÇİNKO cildin yağ salgısının dengelenmesinde, yara iyleşmesinde rolü olan son derece önemli bir elementtir. Saçların hacimli ve parlak görünmesinde, kan dolaşımının sağlanmasında da önemli bir rolü vardır. Her gün 2-3 ceviz yiyerek hem çinko, hem E vitamini hem de omega 3-6'dan zengin beslenmiş oluruz.



YAŞLANMAYA KARŞI C VİTAMİNİ

C vitamininden zengin besinleri yaz aylarında sık sık tüketmeliyiz. C vitamini kolajen yapımını hızlandırır, bağ dokusu ve damar yapısını güçlendirir, yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Cildin yaşlanmasına neden olan serbest radikallere ve özellikle güneş hasarına karşı korur. C vitamini içerikli kremler yaşlanma karşıtı olduğu gibi leke açma özelliğine de sahiptir, ciltte aydınlanma ve parlaklık sağlar. Çilek, kuşkonmaz, domates, narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuşburnu bolca C vitamini içeriyor. Genç, sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için günde 100



LEKE VE KIRIŞIKLIKLARA KARŞI E VİTAMİNİ

E vitamini güçlü bir antioksidandır. Cildimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve nemlendirir. Aynı zamanda ciltteki kızarıklık ve lekelenmeleri de giderir. Kırışıklığın giderilmesinde önemli olan kolajen sentezini artırır. Saçlarımızın güçlenmesinde de önemli rolü vardır. Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerde, sıvı yağda ve hububatlarda bolca yer alır. Günde 50 gram fındık cilde iyi gelecektir.



GÜNDE BİR YUMURTA HAŞLAYIN

D vitamini çok önemli bir vitamindir. Eksikliğinde saç dökülmesi, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, direnç düşüklüğü ve kilo vermede zorluk gibi bir çok belirti görülür. D vitamini balık, Sabah kahvaltıda her gün bir haşlanmış yumurta yemeye özen gösterin.