“Ünlü Organizatör Cihan Tükel, başarısını anlattı “

Spor ile ilgili bir kariyer planlaması yaparken kendisini bir anda sanat ve eğlence camiasının içinde bulan Cihan Tükel, 2014 yılında Eğlence hayatına konser ve organizasyonlarla başlayarak rotasını tamamı ile konser ve prodüksiyona çevirdi. Türkiye'de ünlü sanatçılarla organizasyonlara başlayan Cihan Tükel, "Sanatçılarla çalışmaktan, konser yapmaktan çok mutluyum." Dedi.

Türkiye ve Avrupa'da birçok kaliteli organizasyonlar yapan Tükel, şu anda Eventpartners organizasyon firmasının sahibi. Kurumsal markaların, AVM'lerin yanında belediye festivalleri, Avrupa festivalleri de yapan Tükel "Gençler sevdikleri işleri yapsın ve hayallerinin peşinden koşsun. Türkiye'miz o kadar güzel ki her şehrine giderken ayrı keyif alıyorum." Dedi

Avrupa, Amerika, Avustralya'da da organizasyonlar yapan Tükel ileride dünyanın tüm sanatçıları ile Türk sanatçıları bir araya getirip dünyanın en büyük festivalini yapmak için güzel bir projesi olduğunu da ifade ediyor.