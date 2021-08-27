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Haberler Yaşam Bir doktor daha Kovid 19’a kurban oldu

Bir doktor daha Kovid 19’a kurban oldu

Bir doktor daha Kovid 19’a kurban oldu

27.8.2021

DÜNYAYI etkisi altına alan ve Türkiye'de her gün ölümlere yol açan Kovid 19 salgını, bir doktoru daha hayattan kopardı. İzmir'de özel bir hastanede çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve PCR testi pozitif çıkan Dr. Yalınçetin dün hayata gözlerini yumdu. Yalınçetin'in ani ölümü, ailesini ve sağlık camiasını yasa boğdu.
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