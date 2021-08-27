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Haberler Yaşam Esenboğa’da 2 ayda 3 bin doz aşı yapıldı

Esenboğa’da 2 ayda 3 bin doz aşı yapıldı

Esenboğa’da 2 ayda 3 bin doz aşı yapıldı

27.8.2021

TÜRKİYE'DE korona virüsle mücadele kapsamında, aşılamada kolaylık sağlanması amacıyla havalimanlarında başlatılan aşı uygulaması devam ediyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerinin bu kapsamda Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminalinin çıkış kapısına kurduğu stantta, isteyen havalimanı çalışanları ve yolcuların aşılanması yapılıyor. Aşı ekipleri, yaklaşık 2 ayda 3 bin doz aşı yaptı.
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