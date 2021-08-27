TÜRKİYE'DE korona virüsle mücadele kapsamında, aşılamada kolaylık sağlanması amacıyla havalimanlarında başlatılan aşı uygulaması devam ediyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerinin bu kapsamda Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminalinin çıkış kapısına kurduğu stantta, isteyen havalimanı çalışanları ve yolcuların aşılanması yapılıyor. Aşı ekipleri, yaklaşık 2 ayda 3 bin doz aşı yaptı.
Esenboğa’da 2 ayda 3 bin doz aşı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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