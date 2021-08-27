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Haberler Yaşam Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Manisa’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
İHA

27.08.2021, 22:58

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsü Alaşehir Salihli yolunda çarpıştı.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, ekiplerin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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