120 cam çocuğun Yasemin annesi

Doğuştan "cam kemik" hastası olan kızı Merve Güreşçi İlbay'ı büyütüp üniversite mezunu yapan ve son olarak da evlendiren Yasemin Güreşçi, kendi kurduğu Cam Kemik Hastalığı Derneği'nde başkanlık görevini başarıyla sürdürüyor. İzmir ve Ege Bölgesi'nde 120'den fazla çocuğun sorunları ile tek tek ilgilenen Yasemin annenin şimdiki hayali, cam çocuklar için bir yaz kampı organize etmek. Bu çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını en iyi kendisinin bildiğini belirten Güreşçi, "Ömrüm boyunca cam çocuklara yardım etmeye devam edeceğim" dedi.

YÜKSEK LİSANSINI YAPIYOR

Tıpta "Osteogenezis Imperfecta" olarak bilinen, halk arasında da 'cam kemik hastalığı olarak adlandırılan hastalıkla dünyaya gelen Merve'nin ailesi, kendi başarı öykülerinin yanı sıra, bu hastalıkla yaşayan pek çok aileye de umut oldu. Bugün 30 yaşında olan Merve Güreşçi İlbay, artık değil yürümek araba bile kullanır hale geldi. Üniversiteden başarı ile mezun olarak Ege Üniversitesi'nde kimya bölümünde yüksek lisansa başlayan İlbay, bir yandan da annesine dernek çalışmalarında yardımcı oluyor.

BELEDİYELERDEN DESTEK BEKLİYOR

Kendisine sürekli yeni hedefler belirleyen Cam Kemik Hastalığı Derneği Başkanı Yasemin Güreşçi, "Şimdiki hayalim, cam çocuklarımın rehabilite edileceği bir merkez kurmak ve tatil yapabilecekleri bir kamp yerine sahip olmak. Belediyeleri bu konuda yanımızda görmek isteriz" diyor.

"ONLAR BENİM MUTLULUK KAYNAGIM"

Yasemin Güreşçi, koşullar ne olursa olsun hayata tutunmayı ve mutlu olmayı kızının hastalığı ile mücadele ederken öğrendiğini söyledi. Güreşçi, "Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim. Derneğimiz çatısı altında cam çocuklarımla ve aileleri ile zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Ömrüm yettiğince buradaki çocuklarıma ve ailelerine kendi yaşamımızla örnek olmak istiyorum" dedi.

KEMİKLERİ KIRILIR DİYE RÜZGARA BİLE ÇIKAMIYORDU

BİR zamanlar ayağa kalkmak bir yana kemikleri kırılır diye rüzgara bile çıkamayan, kazak bile giyemeyen Merve Güreşçi İlbay bugün usta bir şoför, iki üniversite mezunu, yüksek lisansını yapan başarılı bir kadın ve mutlu bir eş. Merve dernekte annesinin en büyük yardımcısı, çocukların da önünde harika bir rol model.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Halk dilinde "cam kemik" olarak bilinen hastalıkla dünyaya gelen Merve Güreşçi'nin hayatında, 2013 yılında yepyeni bir sayfa açıldı. Tüm cam çocuklarını ve ailelerini tek çatı altında toplamayı hayal eden anne kız, o yıl Cam Kemik Hastalığı Derneği'ni kurdu. Yandaki fotoğraf bu mutlu günün hatırası.

FATİH ŞENDİL