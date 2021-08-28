43 milyon yıllık dört ayaklı balina fosili kesfedildi

BALİNALARIN karadan denize geçişinin izini süren bilim insanları, daha önce bilinmeyen dört ayaklı bir balina türünün 43 milyon yıllık fosilini keşfettiklerini açıkladı. Araştırma ekibi, yeni keşfedilen hem suda hem de karada yaşayan (amfibi) balinanın Mısır'da bulunduğu ve bu türün bir grup soyu tükenmiş balina olan Protocetidae'ye ait olduğunu söyledi.

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