AK Partili Kaya’dan ‘istemezükçü’ tepkisi

DENİZLERDE av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Vira Bismillah diyecek olan balıkçılar, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile buluştu. Güzelbahçe'deki buluşmada konuşan Kaya, Akarca'da yapmak istedikleri balıkçı barınağının engellenmeye çalışıldığını söyledi. Kaya, "İstemezükçüler yakamızı bir türlü bırakmıyor" dedi.