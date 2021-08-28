İki çocuklu üniversite birincisi

İZMİR'DE yaşayan iki çocuk annesi Bilge Türköz (39), 'Bu yaştan sonra okuyamazsın, maceraya atılma okulu bitiremezsin' diyenlere kulak asmayarak çocukluk hayalinin peşinden gitti, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) birincilikle mezun oldu.

Hep okumak istediği psikoloji bölümünü hiç geciktirmeden tamamlayarak gençlere ilham veren bir başarı hikayesine imza atan Türköz, "Üniversiteye başladığımda, ikiz çocuklarım 4 yaşındaydı. Yeri geldi çocuklarımla kampüse geldim, yeri geldi onların kreşinin bahçesinde ders çalıştım. Tüm bu zorluklara, diplomayı alacağım günün hayalini kurarak göğüs gerdim. Üniversite birincisi olmak tarifsiz bir duygu, çok mutluyum" dedi.