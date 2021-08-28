Türkler için Ağustos stratejik bir aydır

BÜLENT ERANDAÇ



Türkler için Ağustos sadece sıcak değil stratejik bir aydır. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı aziz milletimizin dünyanın kaderini değiştirdiği olayların yaşandığı bir aydır. Tarih boyunca Ağustos'ta gerçekleşen zaferler, dünyayı çok etkilemiş, tarihi virajlar alınmasını sağlamıştır. Tarih sayfalarında Ağustos, zaferler, şanlı direnişlerle doludur.

FEDAKARLIK DESTANLARI

Ağustos'ta aziz milletin Avrasya'nın kalpgahında (ANADOLU-MEZOPOTAMYA-

BALKANLAR,KAFKASYA) gerçekleştirdiği savaşları, zaferleri, özgürlüğü uğruna verdiği kararlı mücadeleyi, gösterdiği fedakarlık destanlarını hatırlayalım: 26 Ağustos 1071-Malazgirt Meydan Muharebesi: Büyük Selçuklu İmparatoru Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen ve ordusunu yenerek Anadolu'dan (Asya) Avrupa'ya başlayan yürüyüşü başlatmıştır. 23 Ağustos 1514-Çaldıran Meydan Muharebesi: Osmanlı Padişahı 1. Selim ile Safevi hükümdarı Şah 1. İsmail arasında günümüzde İran sınırları içerisinde olan Makıl şehri yakınlarında olmuştur ve Osmanlı ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmış, Türk-İran sınırının oluşumuna imza atmıştır. 24 Ağustos 1516-Mercidabık: Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık'ta Mısır ordusunu yenerek Mekke, Medine, Kudüs kapılarının açıldığı noktadır. 29 Ağustos 1521-Belgrat'ın fethi: Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya açıldığı kapıdır. 29 Ağustos 1526-Mohaç zaferi: Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'da tarih yazmasıdır. Viyana yolu açılmıştır. 1 Ağustos 1571-Kıbrıs'ın fethi: Osmanlı donanmasının Doğu Akdeniz'e damga vurduğu günlerin başladığı tarihtir. 23 Ağustos 1921-Sakarya Meydan Muharebesi: Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusu'nun Sakarya'da kazandığı zafer, Türkiye'nin kurtuluşuna yol açtığı kadar, 1499'dan bu yana Avrupa topraklarından geri çekilmenin bittiğini, ileriye yürümenin müjdesini vermiştir. 26-30 Ağustos 1922-Başkomutanlık Meydan Muharebesi: İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferi ile sonuçlanmasını sağlayan savaştır. Bağımsız Türkiye'ye giden yolu açmıştır. 8 Ağustos 1974-Kıbrıs Barış Harekatı: Kıbrıs'ta Türk'ün yok edilemeyeceğinin destanıdır. 20 Temmuz 1974 günü gerçekleşen harekat, 14 Ağustos 1974'te stratejik hamlelerle genişletildi ve günümüzde, KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN kuruluş çalışmalarını başlatan bir süreç o günlerde başladı. 24 Ağustos 2016-Fırat Kalkanı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde derin Amerika'nın (Avrupa Türklerinin özgürlüğünün tescil edilmesi sağlandı. Harekatla, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜ-

YÜŞÜ başladı. (İsrail, Kuzey Irak-Kuzey Suriye- Akdeniz arasında kurmayı planladığı PETROL-PKK koridoru paçavraya çevrildi. Aparatları PKK terör örgütünün-PYD/YPG uzantılarının uydu kantoncuklar kurmasına YÖNELİK HARİ- TALAR YIRTILDI. Harekat, özellikle ilk aşamalarında Cerablus hattından başlayarak operasyonel hedeflerin hızla ele geçirilmesini sağladı. Bu bağlamda, Fırat Kalkanı 50. günü itibariyle bin 100 kilometrekare alanı, ardından da bugüne dek toplam 2 bin kilometrekarelik alanı terörist unsurlardan temizlemiş bulunuyor. Azez-Mare doğusundaki bölgelerin ve terör örgütü DEAŞ'ın moral-motivasyonu için bir direnç merkezi olan Dabık'ın ele geçirilmesiyle El-Bab yolu açıldı. Bahse konu derinliğin kazanılması, DEAŞ'ın ve PKK'nın roket saldırılarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyordu.

UYDU KORİDOR PARÇALANDI

Dabık sonrasında harekatın cephesinin güneye çevrilmesi, terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantıları olan PYD/YPG unsurlarının ellerinde bulundurdukları bölgeleri batıda Afrin ile birleştirmelerini akamete uğratması açısından da kritik bir kazanım oldu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin etki alanını genişletmesi de önemli bir diplomatik manevra alanı oluşturdu.



SONUÇ: ÇELİK YUMRUK VURULDU

İŞTE FIRAT KALKANI,

DERİN ABD (AVRUPAİSRAİL)

PLANLARINA

ÇOK ANLAMLI BİR

TOKATTI. Suriye'deki gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 24 AĞUSTOS 2016 günü başlattığı FIRAT KALKANI ile Çelik Yumruğunu vurdu. Ardından, Türk Ordusu, Zeytin Dalı (Afrin), Barış Pınarı(Resulayn, Tel Abyad), Bahar Kalkanı (İdlib) operasyonlarıyla İKİNCİ SYKES-PICOT PAÇAVRAYA

ÇEVRİLDİ. Fırat Kalkanı başladığında, bir gazeteci Surıye'ye doğru yürüyen Mehmetçiğe "Nereye gidiyorsunuz diye sormuştu.' Mehmetçık de, 'KIZIL ELMA'YA cevabını vermişti. Nokta. AZİZ MİLLETİMİZ, AĞUSTOS'U ÇOK SEVER.

ÇÜNKÜ, AĞUSTOS'TA

BiRÇOK DENKLEMİ ÇOK İYİ ÇÖZMÜŞTÜR. BUNDAN

SONRA DA ÇÖZMEKTE

KARARLIDIR.