Yaşar öğrencileri hayallerindeki müzeyi tasarladı

YAŞAR Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, İç Mekân Tasarımı Mezuniyet Projesi kapsamında, İzmir için farklı konseptlerde kent müze tasarımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin hayal gücüyle ortaya deprem farkındalığından mübadeleye ve sinemaya kadar farklı konularda müze tasarımları ortaya çıktı.

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