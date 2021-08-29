Afgan bebek Havva hayata THY uçağında başladı

ÜLKELERİNDE oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği TK3281 sefer sayılı tahliye uçuşunda bir Afgan kız çocuğu dünyaya geldi. Uçakta kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirirken baba Taj Moh Hammat (30 )ve anne Soman Noori 10 bin metre yükseklikte gerçekleşen doğumla kucaklarına aldıkları üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu.

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