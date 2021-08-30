Alev alan otobüste faciadan dönüldü

İSTANBUL'DAN Denizli'ye gelen yolcu otobüsü, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapmak için kavşaktan dönüş yapacağı sırada alevlere teslim oldu. Otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu hemen tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangının motor kısmından başladığı öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

SEBAHATTİN ALP