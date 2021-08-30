Baca yangını iki kafeyi küle çevirdi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında iki kafe kullanılamaz hale geldi. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede önceki akşam meydana geldi. Bacada çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayınlan alevler tüm çatıyı sararak bitişikte bulunan başka bir kafeye de sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi de denizden destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında kafelerde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

MURAT YALÇIN