Canilerin anatomi

Azra'dan 28 Temmuz'dan, Yağmur'dan ise 25 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Pınar ise onlardan tam 1 yıl önce 16 Temmuz günü kayboldu. Kızlarının sadece kaybolduğuna ve kısa zamanda bulunacağına inanmak istiyordu aileler. O korkunç sonu düşünmek bile istemiyor, her güne yeni bir umutla uyanıyorlardı. Ama olmadı. Yüzleşmek istemedikleri o gerçek karşılarındaydı. El bebek gül bebek büyüttükleri çocukları cinayete kurban gitmişti. Üstelik sadece öldürülmemişlerdi; bedenleri vahşice parçalara ayrılmış ya da defalarca bıçaklanmıştı.

DİNDİRİLEMEYEN ÖFKE

Peki bir insanı önce katile sonra ise vahşi bir katile dönüştüren 'o şey' neydi? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bedeni 5 parçaya ayrılmış, Pınar Gültekin ise bir varile konulup yakılmıştı. Yani sadece cesedi yok etmek değildi amaç. Ortada engellenemez bir öfke vardı. Reddedilmenin verdiği o korkunç öfke. Psikolog Yağmur Gökşen'e göre erkekler, çocukluklarından itibaren her istediklerini elde etmeleri nedeniyle reddedildiklerinde öfkeden deliye dönüyor ve öfkesini bastırabilmek için cinayet bile işleyebiliyor. Hatta bu cinayeti bir vahşete dönüştürebiliyor. Pınar Gültekin... 27 yaşındaki Pınar üniversite son sınıf öğrencisiydi. Erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürüldü Pınar. Öldürülmeden önce darp edilmiş ve iki dişi kırılmıştı. Cemal Metin Avcı, 1.83 boyundaki Pınar'ın cansız bedenini bir varile sığdırdı. İçine benzin döktüğü varili tutuşturup yanışını izledi. Bununla da yetinmeyen cani varilin içine beton döküp cesetten kurtulduğunu sandı. Yağmur Tayhan... Liseli Yağmur 16 yaşındaydı. Ailesiyle bir yakınlarının düğününden dönüyorlardı. 'Çarşıda işim var' diyerek ailesinin yanından ayrılan Yağmur'dan bir daha haber alınamadı. Ve Yağmur'dan günler sonra acı haber geldi. Bir arazide küçücük bedeni 27 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Deliller arazinin hemen yanın daki apartmanda oturan komşuları Nizam Cansızlar'ı işaret ediyordu. Şüp-heler doğru çıktı. Nizam Cansızlar'ın evinde bulunan kan izleri en büyük delil-di. Cansızlar sonunda cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı. Gerekçesi ise şuydu: 'Psikolojim bozuktu.'





AZRA'YI EVİNE DAVET ETTİ

Azra Gülendam Haytaoğlu... 21 yaşındaydı üniversiteli Azra. Antalya'da ablasıyla yaşıyordu. Onunla yaşadığı bir tartışma sonucu evden ayrılmış ve bir daha dönmemişti. Ailesi onu her yerde aradı ama sır olmuştu sanki. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu son görüştüğü kişinin emlakçı Mustafa Murat Ayhan olduğu ortaya çıktı. Önce inkar sonra itiraf geldi Ayhan'dan... O gece evine davet ettiği Azra'yı boğarak öldürmüştü. Sözde uyuyakalan genç kızın üzerini örterken tepkiyle karşılaşmış ve Azra'yı susturmak isterken boğarak ölmesine sebep olmuştu. Kim inanırdı ki buna! Hele ki genç kızın cesedi 5 parçaya ayrılıp ormanlık alana atılmışken.





EN ÖNEMLİ NEDEN YETİŞTİRİLME TARZI

BİR erkeği caniye dönüştüren en önemli nedenin yetiştirilme tarzı olduğunu söyleyen psikolog Yağmur Gökşen, "Başta ailesi tarafından çocukluğundan itibaren hayatı boyunca istediği her şeye ulaşabilir hale getirilen erkekler, reddedildiklerinde öfkelenip saldırganlaşıyorlar. Karşılarında ona 'hayır' diyen kişi bir kadınsa onu öldürüyorlar. Hatta öylesine öfkeleniyorlar ki bu öfkelerini cansız bedenleri parçalara ayırarak bastırmaya çalışıyorlar" diyor.



YALNIZ BİR KADININ EKSİK OLDUGU ALGISI

BAZI erkeklerin, kadınların kendilerini koruyama-dıkları düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyen Gökşen, "Kadınların kendileri olmadan hiçbir işi yapamayaca-ğı düşünerek erkeksiz olan kadınların eksik olduğu algısı etrafına ve karşısındaki kadına empoze eder-ler. Kadınları güçsüzleştirip kendilerini güçlendirme-ye çalışırlar. Kadınlara şiddet uygulayarak onlara hük-metmeye çalışırlar. Kadınları tehdit ederler. Namus konusunu dile getirerek yaptıklarını savunulur hale getirirler. Kadınları başkalarına yar etmezler. Kadın-ları kendi malları sanırlar ve onlara her istediklerini yapabileceklerini öğrenirler. Kadınları cezalandırma yetkisi taşıdıklarından emindirler. Kendilerini kadın-ları zapt etmekle yükümlü bilirler" diye ekliyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER