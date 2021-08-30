El dikimi yorganlar tarih oluyor

GEÇMIŞ yıllarda rengarenk kumaşlarıyla vitrin süsleyen, el yapımı yorganların yerini makine üretimi ürünlerin almasıyla yorgancılık zanaatı, son yıllarını yaşıyor. İzmir'in sanayi kenti Aliağa ilçesinde yorgan üretimi yapan Harun Çoban da dükkanını kapatmaya hazırlanıyor. 1968 yılından beri modern zamana inat el emeği göz nuru yorganlar yapan Çoban, "Çeyiz hazırlıklarında ve sünnet çocuğunun düğünlerinde bütün aileler mutlaka ipek kumaşlardan yorganlar diktirirlerdi. Evlenen genç kızlarımıza diktiğim yorganlardan sonra onların evlatlarına yorgan diktiğim de oldu. Bir yorganı üç günde işlediğimiz günler geride kaldı. Zamanında rağbet gören pamuk yorganlar, yerlerini elyaf ve makine işi yorganlara bıraktı" dedi. 1986-1987 yıllarında nüfusu 17 bin olan Aliağa'da dört yorgancı olduğunu belirten Çoban, "Şu an Aliağa'da benden başka yorgan diken yok. Ben de yaşımın 73 olmasından dolayı üzülerek bu hafta dükkanımı kapatıyorum" diye konuştu.