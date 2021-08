‘En sağlıklısı Türk mutfağı’

İnsanların vitaminler, proteinler, yağ asidi gibi 30 farklı besine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Prof. Henry, "Kim her sabah kalktığında şunu yiyeyim vitamin alayım şunu içeyim kalsiyum alayım der ki. İnsanlar keyif almak için yemek yiyor, besin almak için değil. Ama insanlara hangi gıdayı seçerseniz hem keyif alırsınız hem de besin diye anlatmak gerekiyor" dedi.

ET TÜKETİMİNE DİKKAT

"Türk mutfağı bu konuda harikulade" diyen Prof. Dr. Henry, "Türklerin çok dengeli bir mutfağı var. Meyve, sebze, zeytinyağı, bal, fındık, tahıl bunlar dengeli beslenme için yeterli. Bir Türk'ün mutfağında hepsi var" diye konuştu. Et tüketimini abartmamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Henry, "Çayı şekersiz içmek gerekir. Domates her öğün yenilebilir, zeytinyağı kalp krizi riskini azaltır, günde bir avuç badem, ceviz, fındık yiyin. Türklerin dengeli beslenmesi için öğrenmesi gereken bir şey yok sadece Türk kültürünü uygulayın yeter" dedi.



BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ AMA MASKE ŞART



BESLENME düzeni ile Kovid-19 arasındaki ilişki konusunda güçlü bilimsel kanıtlar olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Henry, "Ama bağışıklık sistemi güçlü olan insanın enfeksiyon riskinin düştüğünü biliyoruz. D vitamini eksikliği, selenyum, yağ asitlerinin azalmasının bağışıklık sistemini zayıflatır. Ama bunların olmaması zayıflatır diye bu takviyeleri alınca tüm hastalıklardan korunuruz diye de düşünmemek gerekiyor. Yine maske, yine mesafe" ifadelerini kullandı.



FİZİKSEL AKTİVİTE MUTLAKA OLMALI

Fiziksel aktivitenin de sağlıklı beslenme açısından çok önemli bir etken olduğunu dile getiren Prof. Henry, "İlla bir spor salonunu gitmeniz gerekmiyor, merdiven çıkın, evinizin etrafında yürüyün. Çamaşır yıkarken bir parçayı elinizde yıkayın, evinizi kendiniz süpürün. Fiziksel aktivitenizi artırın" diye konuştu.



YEME SIRANIZ HER ŞEYİ ETKİLİYOR

Dünyadaki en büyük tehlikelerden birinin obezite ve tip2 diyabet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Henry, "Mesela pilav mı yemek istiyorsunuz, önce pilav yiyip sonra eti en son sebzeyi yerseniz bu çok kötü. Önce sebzeyi yemeniz lazım. Sonra et, en son pilav. Gıdanın sırası kan şekerini değiştiriyor çok ciddi fark yaratıyor" uyarısında bulundu.