Rüzgarın kızı başarıya koşuyor

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Doğanyurt Mahallesi'nde yaşayan Celal- Keziban çiftinin işitme engelli dünyaya gelen kızları Aysun Akay, hayattaki engelleri sporla aşıyor. Yüzme ile başladığı spor yaşamını atletizmle sürdüren Aysun, atletizmde ilk başarılarını 2012'de Polonya'daki şampiyonada 100, 200 ve 4 metrede Avrupa Şampiyonu olarak elde etti.

YENİDEN YARIŞMALARA KATILDI

2016'da Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan engelli sporcu, imkansızlıklar nedeniyle spora bir süre ara vermek zorunda kaldı. Aysun, bu süreçte Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nü kazandı ancak kaydını yaptıramadı. Yeni Asır'ın "Rüzgarın kızı çaresiz kalmasın" başlığıyla 5 yıl önce okurlarına duyurduğu haberin ardından Akay'a sponsor desteği sağlandı. İncirliova Belediyesi'nin sponsor olduğu 27 yaşındaki Aysun Akay, eğitimini sürdürürken atletizmde de yarışmalara yeniden katılmaya başladı. Aysun, 2018'te Belarus'ta yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

50 TANE MADALYANIN SAHİBİ

Bu yıl ise Polonya'nın Lublin kentinde devam eden İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcu Aysun Akay, 100 metrede 12.21'lik derecesiyle elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Aynı şampiyonada 200 metrede de yarışan Akay, 25.52'lik derecesiyle dünya 3'ncülüğü kazandı. Bir gümüş, bir bronz madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Aysun, "Bu noktaya gelinceye kadar çok çabaladım. Şimdiye kadar 50 civarında madalya kazandım. Zor dönemde sesimi duyuran Yeni Asır'a teşekkür ederim. Hedefim Paralimpik Olimpiyatları'na katılıp madalya kazanmak" dedi.

Kazım YÖRÜKCE