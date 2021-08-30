THY’den Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

✈️🇹🇷

Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/7BziIZUlb1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 29, 2021