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Haberler Yaşam THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

THY’den Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne özel paylaşım
AA

30.08.2021, 12:15

THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

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