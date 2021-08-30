Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane canlı izle!

Ekranların başarılı ismi Zahide Yetiş, Atv ekranlarında yepyeni bir program ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

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İlgi ile takip edilecek olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.