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Haberler Yaşam Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane canlı izle!

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane canlı izle!

Atv ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş, izleyicisi ile buluşuyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane canlı izle!

30.08.2021, 14:51

Ekranların başarılı ismi Zahide Yetiş, Atv ekranlarında yepyeni bir program ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgi ile takip edilecek olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

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