Dr. Kerem Turgut Atasoy: Diş eti iltihaplanmasına dikkat!

Diş eti hastalıklarının iyi bir ağız bakımı ve düzenli diş fırçalama alışkanlığıyla önlenebildiğini dile getiren Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, şöyle konuştu: "Yemeklerden sonra dişlerde biriken bakteri plağı, diş fırçasıyla uzaklaştırılmadığı zaman, tükürükteki minerallerle birlikte diş taşına dönüşebilir. Bu durum; diş eti iltihabı, ağız kokusu, diş eti kanaması ve ilerleyen dönemlerde diş ve çene kemiği kayıplarına yol açabilir." Diş eti iltihabının tedavi edilmediği takdirde çene kemiklerini olumsuz etkilediğini belirten Dr. Atasoy, "Diş eti iltihabı tedavi edilmezse kemik erimelerine ve diş kayıplarına yol açabilir" dedi.



ÇENE KEMİĞİ TEDAVİSİ HASTANIN KENDİ DOKUSUYLA YAPILIYOR

Çene kemiği erimesine yönelik tedaviden de bahseden Dr. Kerem Turgut Atasoy, "Tedavide kemik oluşturucu yapay materyaller olan ve kemik tozu olarak da bilinen kemik greftleri ile eksiklerin giderilmesi mümkündür. Ancak bu yapay materyalin iyileşme kapasitesi sınırlıdır ve büyük kemik eksikliklerinin giderilmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu gibi durumların tedavisinde hastanın kendi çene kemiği dokusuyla eksikliğin giderilmesi, çok yüksek bir iyileşme potansiyeli sunduğu için kemik oluşturma operasyonlarında altın standart olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.



ÇOK İNCELEN ÇENE KEMİKLERİ BİLE GENİŞLETİLEBİLİR

Dr. Atasoy, tedavi prosedürü hakkında şu bilgileri verdi: "Çene kemiğinin onarılması amacıyla genellikle alt çenede, 20 yaş dişinin gerisinde bulunan 'ramus' adlı kemik kalitesi yüksek bölgeden yararlanılmaktadır. Buradan kemiğin alınması, ilgili bölgede herhangi bir zayıflığa yol açmaz. Kemik verici sahadan alınan otojen yani kişinin kendisine ait olan kemik, özel titanyum mini vidalarla kemik oluşturulmak istenen bölgeye sabitlenir. İmplant yapılamayacak düzeyde incelen çene kemikleri bile bu yöntemle genişletilebilir. Bu sayede ideal ebatlarda dental implantlar uygulamak mümkün olabilir."