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Haberler Yaşam Son dakika: Usta oyuncu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Son dakika: Usta oyuncu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika: Usta oyuncu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

31.08.2021, 09:04 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 09:05

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

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