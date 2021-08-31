Son dakika: Usta oyuncu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor....
Son dakika haberi...Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor....
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