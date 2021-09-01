Çevik Bir, cezaevinden hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli general Çevik Bir, İzmir'de hastanede tedavi altına alındı. Bir ve diğer emekli general Çetin Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca'daki İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, tedavi altına alındı. Çetin Doğan ise sağlık kontrolünün ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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