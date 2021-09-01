Emine Erdoğan’dan Bozkurt’a geçmiş olsun ziyareti

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu'na yaptı.

Afetzede çocuklara çanta, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Burada selzedeler ile tek tek görüşerek taleplerini dinleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaşamlarını yurtta sürdüren çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. İnşallah bundan sonra bütün bu afetler göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşmenin en güzel örneklerini gösterecekler. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın" dedi. Emine Erdoğan'a ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.