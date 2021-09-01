Haddini aşan İyi Parti liderine tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde büyük bir hadsizliğe imza attı. Akşener, etkinlikte yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e, AK Parti'yi de Bizans'a benzetti. Akşener'in hadsiz açıklamalarına tepkiler gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Akşener, bu sözleriyle milletimizin gönlünde yer edememiş olmanın hezeyanını bir kez daha göstermiştir. Hiç kimse AK Parti'ye ve milyonlarca seçmenimize bu benzetmeyi yapamaz" dedi