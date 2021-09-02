Diyarbakır’da süren evlat nöbeti üçüncü yılına girdi

BİR grup annenin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 3'üncü yılında. Evlat nöbetine kararlılıkla devam eden annelerin eylemi, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş'un yanı sıra Almanya'ya da yayıldı. Geride kalan 2 yılda eylem sayesinde 32 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuştu. Bu eylemin bir umut olduğunu söyleyen aileler, "Hacire anne buraya geldi, herkes ondan destek aldı. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Çocuklarımızı alacağız" diye konuştular.

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