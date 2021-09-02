  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Diyarbakır’da süren evlat nöbeti üçüncü yılına girdi

Diyarbakır’da süren evlat nöbeti üçüncü yılına girdi

Diyarbakır’da süren evlat nöbeti üçüncü yılına girdi

2.9.2021

BİR grup annenin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 3'üncü yılında. Evlat nöbetine kararlılıkla devam eden annelerin eylemi, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş'un yanı sıra Almanya'ya da yayıldı. Geride kalan 2 yılda eylem sayesinde 32 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuştu. Bu eylemin bir umut olduğunu söyleyen aileler, "Hacire anne buraya geldi, herkes ondan destek aldı. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Çocuklarımızı alacağız" diye konuştular.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyarbakır’da süren evlat nöbeti üçüncü yılına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.