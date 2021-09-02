Ege’de dört hastaya gen tedavisi yapıldı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 4 hastaya gen tedavisi uygulayarak önemli bir başarı gösterdi. Tedavinin daha sonra üniversite öncülüğünde başka illerdeki hastalara da uygulanması planlanıyor. Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisinin Türkiye'den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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