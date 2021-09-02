Koronadan 8 üyesi ölen aile aşıyla hayat buldu

RİZE'NİN Güneysu ilçesinde korona yüzünden 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan Genç ailesinin çağrısı üzerine 3 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı. Aile fertlerinde aşıdan sonra ise yeni vakaya rastlanılmadı. 8 yakınını kaybeden Ali Genç, "Ailemizin hayatta kalan 25 ferdi aşılanınca grip bile olmadık. Aşı sayesinde hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk" dedi. Ailede hastalığın yayılmasının en çok cenazelerde ve taziye ziyaretlerinde gerçekleştiği öğrenildi.

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