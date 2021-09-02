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Haberler Yaşam Mehmetçik tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor

Mehmetçik tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor

Mehmetçik tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor

2.9.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde ondan fazla meskun mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri yaptığını açıkladı. Masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Türk askeri tarafından son olarak Barış Pınarı Harekat bölgesinde her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin eksiksiz icra edildiği kaydedildi.
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