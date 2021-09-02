Miniklerin okul heyecanı başladı

ÖĞRENCİ ve velilerin, uzun süren korona döneminin ardından gün saydıkları yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanıyor. MEB'in düzenlediği 'Okullarda Uyum Haftası' programı kapsamındaysa ilk kez okula gidecek minik öğrenciler için eğitim süreci dün başladı. İzmir'de de 31 bin 777 okul öncesi ve 53 bin 961 birinci sınıf öğrencisi, okul heyecanı yaşadı. Okullar, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu. Eğitim süresince öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacak. Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada 2 kez PCR testi yaptırmaları istenecek.

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