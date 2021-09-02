Okullar açılıyor ancak aşı ve maske yeterli mi?

Covid - 19 gölgesinde 2021- 2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül pazartesi günü merhaba diyoruz. Küresel salgın sebebiyle Türkiye'de okulların kapatılmasının ilk gününden itibaren ülke gündeminin yanı sıra diğer ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. UNESCO tarafından açıklanan verilere bakıyoruz, gelişmiş ülkelerin eğitim bakanlıkları tarafından alınan kararları incelediğinizde bu ülkelerin eğitime ve öğrencilerine verilen önem ve alınan tedbirler çokta zor tedbirler değil.

"MUTLAKA AŞI OLALIM"

Şunu hemen belirteyim bu yıl özellikle özel okullardan devlete müthiş bir geçiş var ve bunun en önemli nedeni pandemi de zorlaşan ekonomik koşullar. Özel okulların fiyatları, artan servis ve yemek gibi diğer giderler, önümüzdeki günlerde pandeminin gidişatı ve eğitimin evden mi yoksa yüz yüze mi devam edecek endişesi hala var. Başta biz veliler olmak maşallah hiçbir tedbir almadan özellikle de hafta sonu deniz ve piknik alanları hınca hınç dolduruyoruz. Maske, mesafe hak getire... Biz millet olarak biraz da rahatız. Her şeyi Allaha`a bırakırız. "bize bir şey olmaz" der geçeriz. Fakat bu rahatlığın nelere mal olacağını da iyi bilmemiz gerekir. Bir önceki hafta yazımda da yazmıştım. Aşı hangi ülkeden gelirse gelsin Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım izni çıkan aşı ne olursa olsun sırası gelen mutlaka aşısını vurulmalı. Bu bir toplum sorumluluğudur. Her yazımda öneriyorum aşı olmayan vatandaşın başta toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere, belediye ve devlet dairelerine giriş çıkışları yasaklanmalı. Aşı karşıtı olanların ve aşı günü gelipte vurulmayanların bir takım kısıtlamaları olmazsa başta okulların ve iş yerlerinin kapanmasına sebep olacakları gibi, bu pandemi illetinden de kurtulmanın imkanı olmayacak.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi illeti geçirdiğimiz bu kapanma döneminde özellikle çocuklarda başta obezite yani kilo artışı ve de ilerki yaşlarda çocuklarımızın ciddi yaşayabileceği göz problemlerini kaçınılmaz hale getirebilir. İleride aşılması güç sağlık problemleri yaşamamak için okul öncesi çocuklarınıza mutlaka yarım gününüzü ayırın. Başta göz, ağız ve diş ile kilo kontrollerini mutlaka ama mutlaka yaptırtın. Benden dost uyarısı.